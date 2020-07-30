ЕС отказался открывать границы с Россией

Москва, 30 июля. Евросоюз принял решение оставить границу с Россией закрытой. Этот вопрос обсудят не ранее середины августа.

РФ не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС. Два дня назад появилась информация, что Совет ЕС отказался включить Россию в список стран, границы с которыми Евросоюз сможет открыть в ближайшее время. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС. Дипломат уточнил, что сейчас в «белом списке» ЕС находятся 13 стран, их число может быть сокращено.

В новый список вошли следующие страны: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. Стремительно распространившаяся инфекция привела к тому, что в странах, где были зафиксированы случаи заболевания, были введены превентивные меры. Также власти приняли решение закрыть границы. Сейчас ограничения снимаются, но поэтапно и исходя из эпидемиологической ситуации.

Многие эксперты предупреждают о второй волне коронавируса. Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA, профессор Леонид Эйдельман отметил, что вторая волна, предсказанная еще весной, уже наблюдается в некоторых зарубежных странах, пишет РИАМО.