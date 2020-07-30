Судебный процесс над Ефремовым начнется 5 августа

Москва, 30 июля. Рассмотрение уголовного дела российского актера Михаил Ефремова по существу состоится 5 августа в Москве. Об этом стало известно в ходе предварительных слушаний в Пресненском суде.

В ходе первого заседания прокурор должен озвучить в суде обвинение, после чего Ефремов выразит свое отношение к нему.

На сегодняшних слушаниях суд принял решение оставить актера под домашним арестом еще на полгода. Согласно УПК, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Михаил Ефремов обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что защита не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Пашаев также отметил, что актер даст показания по делу в конце судебного процесса. Она напомнил, что закон позволяет подсудимому сделать это в любой момент.

Напомним, что актер за рулем своего внедорожника устроил ДТП в районе Смоленской площади в начале июня. Его авто столкнулось с отечественной легковушкой, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Таганский суд отправил его его под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.