Когда пьяные люди, вне зависимости от национальной принадлежности, нападают на представителей российских правоохранительных органов, ответственность должна наступать в обязательном порядке. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Гражданин США Тревор Рид, который летом 2019 года, будучи нетрезвым, оказал сопротивление столичным полицейским при задержании, был приговорен Головинским судом Москвы к девяти годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, Рид напал на конвоировавших его правоохранителей в патрульной машине: порвал обмундирование водителя и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

«К сожалению, многие граждане Соединенных Штатов и других стран, приезжая в Россию, почему-то чувствуют свою вседозволенность, — возмущен Соловьев. — Очевидно, они считают, что у нас отсутствуют какие-либо рамки приличного поведения — а потому можно вести себя как угодно».

Юрист убежден: внезапное открытие того, что в РФ существует четкая и слаженная правоохранительная система, стало «тяжелым похмельем» для подвыпившего американца. Он получил почти по «самой высшей планке» — за его преступление российский Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Почему так произошло? — задался вопросом эксперт. — Насколько я понял, этот молодой человек не раскаялся и не признал свою вину. Все, что он говорил на суде — это «я ничего не делал» и «я ничего не помню, потому что выпил много водки». Однако напомню, что совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством!»

Собеседник ФАН заявил, что осужденный проходил военную подготовку в корпусе морской пехоты США, а стало быть, имел хорошо развитые боевые навыки, которые и применил в вышеупомянутой патрульной машине, едва не попавшей из-за него в аварию.

«Суд учел все эти факторы и вынес справедливый вердикт, — сказал Соловьев. — На мой взгляд, он вполне соответствует тяжести совершенного деяния, обстоятельствам преступления, а также тому, что американец даже не удосужился принести свои извинения».

Юрист напомнил, что на родине осужденного — в Соединенных Штатах Америки — Тревора Рида с вероятностью 99% просто застрелили бы при задержании.

«И не было бы ни 9 лет лишения свободы, ни вообще ничего больше, — убежден эксперт. — Так что, я считаю, ему повезло — произошедшее же станет для него горьким, но полезным уроком. Думаю, вскоре он осознает, что нужно с уважением относиться к чужой стране, чужому образу жизни и чужим законам».

По словам собеседника ФАН, эта тема сама собой поднимает острые вопросы нахождения уже самих россиян в тюрьмах США, отбывающих чудовищные сроки (десятки лет) по абсолютно сфабрикованным обвинениям.

«Это и Алексей Бурков, и Виктор Бут, и многие другие, кого осудили в Штатам по надуманным поводам, — напомнил Соловьев. — А вот американский студент применил опасное для жизни и здоровья насилие в отношении наших сотрудников правоохранительных органов — и получил за это всего 9 лет, а не 25, как наши соотечественники, которых просто гноят в тюрьмах США».

При этом юрист отметил, что гражданин Соединенных Штатов проведет в местах заключения фактически даже не 9 лет: год, проведенный в СИЗО, ему посчитают за два, плюс через некоторое время он получит шанс на условно-досрочное освобождение.