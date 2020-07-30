Эксперты рассказали, чем борщевик грозит России

Москва, 30 июля. Эколог из Москвы Георгий Каваносян опубликовал на YouTube-канале «Экологика» ролик, в котором рассказал об опасности растения борщевик.

Для подготовки видео активист получил консультации у ботаников и членов общественных организаций, которые ведут борьбу с этим опасным растением. Ведь борщевик очень часто встречается на территории Подмосковья, а теперь стал распространяться и в Москве.

По словам представителя столичного Ботанического сада Татьяны Остроумовой, что даже тут это растение стало быстро размножаться, однако принятые меры помогли полностью от него избавиться

Специалисты также констатируют, что данное растение угрожает не только здоровью граждан, но несет риск уничтожения экосистемы средней полосы РФ. Эксперты констатируют, что борщевик способен выживать в суровых условиях. Особенность борщевика заключается в том, что он вытесняет другие растения

Напомним, что ранее ученые разработали экологичную технологию для борьбы с этим растением на территории Ленинградской области.