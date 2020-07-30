МИД РФ оценил соблюдение перемирия в Донбассе

Москва, 30 июля. Перемирие на линии разграничения в Донбассе в целом соблюдается, сообщил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва полностью поддерживает договоренности о перемирии. Главной целью перемирия является сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры.

«По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается», — отметил Зайцев.

Представитель МИД РФ назвал принятые меры важным шагом для поэтапной реализации минских договоренностей и решений парижского саммита 2019 года.

Киев и Донбасс с понедельника, 27 июля, обязались полностью прекратить обстрелы и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия до полного урегулирования конфликта в регионе. Это было согласовано на заседании контактной группы в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев гарантирует соблюдение режима перемирия в Донбассе. При этом украинский лидер констатировал, что частные нарушения режима прекращения огня по-прежнему фиксируются. По его словам, это связано с тем, что «410 км контактной линии, проконтролировать очень сложно».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию за то, что они объявили о независимости после государственного переворота в стране.