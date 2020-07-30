Метеоролог назвал регионы России, которые ждет аномально теплый август

Москва, 30 июля. Аномально теплая погода в августе ожидается на территории Красноярского края, Якутии и еще ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, превышение температурных норм будет наблюдаться на довольно обширной территории.

«Заметно выше нормы температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале, западе Якутии. Очень большая территория страны», — пояснил Вильфанд.

Он также добавил, что большую часть европейской территории России ожидают незначительные температурные отклонения от нормы в положительную сторону, при этом погода будет неоднородной.

Отрицательные аномальные отклонения, как прогнозируют синоптики, в августе наступят на Чукотке и севере Магаданской области.

«Дефицит осадков прогнозируется в Крыму, в Ростовской области, в некоторых районах Краснодарского края, в Заволжье, на юге Уральского федерального округа», — рассказал метеоролог.

Избыток осадков будет наблюдаться на северо-западе Якутии и в северной части Сибирского федерального округа.