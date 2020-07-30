МИД РФ сообщил, что в тюрьмах США находятся около 100 россиян

Москва, 30 июля. Около ста россиян находятся в американских тюрьмах. Об этом сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что россияне находятся в тюрьмах и следственных изоляторах США. Дипломаты пристально следят за условиями содержания граждан РФ.

Как напоминает «Ридус», посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что россиян сажают в карцер по надуманным предлогам, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках близким родственникам.

В прошлом году сообщалось, что в тюрьмах США отбывают срок около 100 россиян, в российских местах заключения — примерно столько же американцев. Условия содержания в американских тюрьмах признаны одними из самых жестких, а по числу заключенных Соединенные Штаты лидируют во всем мире.

Федеральное агентство новостей вместе с вице-президентом Международного комитета защиты прав человека Александром Ионовым сравнило условия содержания обвиняемых по статьям схожей степени тяжести и отношение к иностранцам в тюрьмах обеих стран. Подробнее — в большом материале ФАН.