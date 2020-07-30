Экс-супруга Кержакова вспомнила о циничных словах футболиста на похоронах ее отца

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Москва, 30 июля. Бывшая жена экс-форварда футбольного клуба «Зенит» и сборной РФ Александра Кержакова рассказала о моменте, когда узнала о смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова, а также о поведении своего бывшего мужа на похоронах.

В скором времени Милана Тюльпанова представит книгу, в которой описывает самые значимые эпизоды своей биографии. В одной из глав она рассказывает о похоронах своего отца.

Отец Миланы Тюльпановой скончался 4 апреля 2017 года, а спустя шесть дней Милана родила ребенка. Вскоре пара Кержакова и Тюлюпановой заявила о расставании. По словам девушки, ей было страшно возвращаться в родительскую квартиру после того, как пришло известие о кончине отца.

«Мне было очень страшно туда идти. Приехали папины коллеги. Вместо слов соболезнования, за редким исключением, они начали говорить, какое количество неких акций принадлежит нам, а какое — им», — рассказала она.

Она рассказала, что похороны отца стали одним из самых тяжелых моментов в ее жизни. В тот момент ей казалось, что преодолеть все трудности ей поможет ее муж — футболист Александр Кержаков, однако, по словам Тюльпановой, она ошибалась.

«Но как же глубоко я ошибалась… Когда выносили гроб, он сказал: «Какой же это был великий человек, но он так для меня ничего и не сделал». Фраза резанула и запомнилась», — вспоминает Милана в своей книге.

На страницах своей книги под названием «Убей в себе жертву» она рассказывает, что в тот момент была обескуражена происходящим и не смогла в полной мере оценить весь цинизм сказанных экс-супругом слов.