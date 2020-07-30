В отношении президента ФИФА Инфантино возбудили уголовное дело

Москва, 30 июля. Правоохранительные органы Швейцарии возбудили уголовное дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом в Twitter сообщает Sky News.

Другое уголовное дело было заведено против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Сообщается, что он вместе с Инфантино участвовал в секретных встречах с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, который в июле оставил свой пост. Тайные переговоры проходили в условиях расследования коррупции среди высшего менеджмента ФИФА.

В июне 2017 года стало известно, что прокуратура Швейцарии ведет следствие по 25 делам о коррупции в ФИФА. Правоохранители выявили 178 сообщений об операциях, которые могли быть связаны с отмыванием финансовых средств.

Лаубер отказывался раскрывать фамилии фигурантов дел. Сообщалось, что в их число входили экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генсек федерации Жером Вальке и глава оргкомитета чемпионата мира 2006 года Франц Беккенбауэр.