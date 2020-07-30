Путин поручил изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском. Заявление было сделано в ходе совещания, посвященного острой экологической проблеме в данном городе Иркутской области.

«Первое. Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. Я так понял, что Росгвардия к этому готова. Закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье», — сказал глава государства.

В качестве еще одной меры президент призвал быстрее начать работы на тех объектах с химическими отходами, которые должны быть обезврежены в первую очередь. Он допустил привлечение к процессу войск химзащиты. Путин отметил, что Министерство обороны готово к оказанию содействия, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в начале совещания российский лидер подчеркнул, что проблемы экологического характера десятки лет копились в городе, вопросы с хранилищами и отходами предпочитали не решать, а замалчивать.