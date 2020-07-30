Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам в 2020 году

Москва, 30 июля. Мусульмане 30 июля после захода солнца начнут отмечать один из главных праздников в исламе — Курбан-байрам. При этом встретить его привычным образом в этом году не получится из-за пандемии коронавируса. Муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов рассказал, как он рекомендует верующим провести праздник в 2020 году.

«Паломничество не отменено, оно совершается, но с минимальным количеством паломников», — рассказал муфтий.

При этом муфтий призвал верующих отметить праздник дома, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. Он посоветовал избегать массовых встреч, потому что в нынешних условиях они могут быть небезопасны, передает телеканал «360».

«Мусульмане должны понимать, что участие на праздничном намазе желательно, но не обязательно. И сохранение здоровья превыше», — заявил Крганов.

Крганов подчеркнул, что у верующих будет возможность послушать проповеди, не выходя из дома в онлайн-режиме. Кроме того, будет организована телевизионная трансляция, которую также можно посмотреть без риска для здоровья.

По его словам, люди в любом случае получат возможность услышать своих имамов и душой будут находиться рядом со своими наставниками.