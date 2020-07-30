Пушкина рассказала, когда избавилась от грин-карты

Москва, 30 июля. Вид на жительство в США был у Оксаны Пушкиной, однако депутат Госдумы сдала грин-карту, как только пришла в политику. Об этом сообщила сама парламентарий.

Она подчеркнула, что в 2016 году были внесены дополнения к закону, который касается депутатов. Народным избранникам было запрещено уже иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство в других странах.

Пушкина подчеркнула, что решила сдать грин-карту, осознав, что точно будет заниматься политической деятельностью. По ее словам, отказались от права жить в Штатах и еще несколько парламентариев.

«Мы сдали (грин-карты): я, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов. Нас не знали, в какую очередь в американском посольстве поставить, все идут туда за другим. Это очень правильно, и Володин абсолютно молодец», — прокомментировала депутат.

Напомним, что в июле российский парламентарий Денис Парфенов сообщил, что направил в профильные госорганы запросы, чтобы проверить, есть ли у кого из чиновников или депутатов гражданство других стран. По его мнению, некоторые представители власти могут быть гражданами других стран, о чем говорят в соцсетях.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу комитету по безопасности и профильной комиссии запросить информацию в отношении нескольких парламентариев, чтобы проверить факт возможного двойного гражданства. Он добавил, что заявление Парфенова очень серьезные, если они не подтвердятся, необоснованно обвиненные депутаты могут подать иск в суд о клевете.