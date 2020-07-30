Масло для лица. Для кого подходит и что выбрать

5 вопросов о применении масел в повседневном уходе за кожей.

Масла для лица стали трендом повседневного ухода. Натуральные средства кажутся безопасными, а кожа после их нанесения меняется прямо на глазах. Она становится нежной, мягкой, напитанной, увлажненной. Но так ли все просто? Разбираемся в особенностях натуральных средств и их влиянии на кожу лица в долгосрочной перспективе.

Что такое масло для лица

Это выжимка из маслянистых плодов или семян. В продаже сегодня можно найти какой угодно продукт: облепиховое, кокосовое, аргановое, персиковое и другие. С точки зрения покупателя, составы различаются лишь цветом и запахом. Но с точки зрения косметолога, все куда сложнее.

Натуральное масло — это чистый жир, а он состоит из жирных кислот. В нем могут преобладать жирные кислоты омега-3 или омега-6 — действие различается. Омега-3 обладают высокой транспортной активностью, они помогают кожным покровам поглощать питательные вещества извне. Но при регулярном применении они меняют свойства кожных липидов, «разжижают» липидный барьер и ускоряют потерю влаги эпидермисом.

При длительном применении средства с высокой концентрацией жирных кислот омега-3 эпидермис истощается, становится обезвоженным и склонным к раздражению. На фоне общей сухости могут возникать избыточная работа сальных желез и жирный блеск в Т-зоне. Это говорит о стремлении кожных покровов компенсировать потерю влаги активной выработкой кожного сала при нарушении липидного барьера.

Какие бывают масла для лица

Косметологи делят средства на базовые и активные.

Базовые могут применяться в повседневном уходе без серьезных рисков. К базовым относят масла миндаля, кунжута, арганы, оливковое, зародышей пшеницы. Также в качестве базовых могут использоваться гидрофильные составы, предназначенные для удаления косметики. При правильном применении они не вызывают негативных эффектов.

Активные должны применяться точечно и для решения конкретной проблемы в течение короткого времени. Из-за высокой концентрации биоактивных компонентов они могут нанести коже вред, привести к обезвоживанию, высыпаниям, нарушению липидного барьера. Активны все эфирные масла, а также выжимки из косточек фруктов и ягод.

Какое масло лучше для лица

При выборе средства следует учитывать тип кожи, возраст и проблемы, которые нужно решить.

Для чувствительной подойдут персиковое, розовое, лавандовое. Для нормальной — облепиховое, какао и кокосовое. При жирной коже — аргановое, а для нанесения на прыщи для уменьшения воспаления — масло чайного дерева. При склонности к высыпаниям хорошо работают цитрусовые составы. Для коррекции возрастных изменений, улучшения питания эпидермиса выбирайте масла: кокосовое, жожоба, розовое или жасминовое.

Хранить средство нужно в темной стеклянной емкости вдали от солнечного света.

Как правильно использовать масло для лица

Если вы используете гидрофильный состав для очищения кожи, нанесите его на ватный диск, удалите косметику, а потом умойтесь с пенкой или гелем для очищения кожи. Оставлять средство на лице нельзя. По словам косметолога Ольги Фем, гидрофильные составы хорошо справляются с устойчивыми ВВ- и СС-кремами, но могут пересушивать лицо в долгосрочной перспективе.

Такой способ очищения подойдет для женщин с сухой, нормальной и зрелой кожей. Но противопоказан при жирной и склонной к высыпаниям, так как не оказывает подсушивающего действия и не стягивает поры, в результате чего лицо выглядит лоснящимся и несвежим.

Если вы используете средство для повседневного ухода, нельзя заменять им крем. В кремах содержание жиров варьируется от 10 до 40 процентов в зависимости от назначения, а остальной объем занимают влага и активные компоненты. Увлажнить кожный покров только маслом не получится, поэтому применять его следует в сочетании с кремом по типу кожи или сывороткой.

Правильная техника применения:

очистите лицо; сбрызните тоником; нанесите несколько капель базового масла на кожу и распределите кончиками пальцев; нанесите через несколько минут увлажняющий крем или сыворотку.

Используйте этот метод время от времени, когда вы замечаете изменения кожи: тусклый цвет лица, потерю тонуса, недостаточное увлажнение. Курс интенсивного питания в течение одной-двух недель поможет привести лицо в порядок. Постоянно и тем более без дополнительных ухаживающих средств применять масляные композиции нельзя. Они замедляют обменные процессы в коже, обезвоживают ее и ускоряют старение.

Когда без масел не обойтись

Масляные составы хорошо подходят для курса массажа лица. Руки массажиста лучше скользят по коже, а сама она получает дополнительное питание и увлажнение. После завершения курса массажа стоит попрощаться и с маслом на несколько месяцев, до следующего курса.

Также средство может обогатить состав вашей косметики, сделать крем, сыворотку или маску более насыщенными, питательными. Для этого можно добавить несколько капель во флакон с ухаживающим средством.

По словам косметолога Ольги Фем, при выборе между кремом, соответствующим возрасту и типу кожи, и маслом следует отдавать предпочтение крему. Но если он закончился, а вы испытываете чувство сухости или стянутости, нанесите несколько масляных капель на лицо и распределите кончиками пальцев. Если использовать средство время от времени, вреда не будет. Но в качестве повседневного ухода за кожей оно скорее навредит, чем принесет пользу.