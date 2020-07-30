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Масло для лица. Для кого подходит и что выбрать

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Масла используют в косметологии

5 вопросов о применении масел в повседневном уходе за кожей.

Масла для лица стали трендом повседневного ухода. Натуральные средства кажутся безопасными, а кожа после их нанесения меняется прямо на глазах. Она становится нежной, мягкой, напитанной, увлажненной. Но так ли все просто? Разбираемся в особенностях натуральных средств и их влиянии на кожу лица в долгосрочной перспективе.

Что такое масло для лица

Это выжимка из маслянистых плодов или семян. В продаже сегодня можно найти какой угодно продукт: облепиховое, кокосовое, аргановое, персиковое и другие. С точки зрения покупателя, составы различаются лишь цветом и запахом. Но с точки зрения косметолога, все куда сложнее.

Натуральное масло — это чистый жир, а он состоит из жирных кислот. В нем могут преобладать жирные кислоты омега-3 или омега-6 — действие различается. Омега-3 обладают высокой транспортной активностью, они помогают кожным покровам поглощать питательные вещества извне. Но при регулярном применении они меняют свойства кожных липидов, «разжижают» липидный барьер и ускоряют потерю влаги эпидермисом.

При длительном применении средства с высокой концентрацией жирных кислот омега-3 эпидермис истощается, становится обезвоженным и склонным к раздражению. На фоне общей сухости могут возникать избыточная работа сальных желез и жирный блеск в Т-зоне. Это говорит о стремлении кожных покровов компенсировать потерю влаги активной выработкой кожного сала при нарушении липидного барьера.

Масло — это чистый жир

Какие бывают масла для лица

Косметологи делят средства на базовые и активные.

  • Базовые могут применяться в повседневном уходе без серьезных рисков. К базовым относят масла миндаля, кунжута, арганы, оливковое, зародышей пшеницы. Также в качестве базовых могут использоваться гидрофильные составы, предназначенные для удаления косметики. При правильном применении они не вызывают негативных эффектов.
  • Активные должны применяться точечно и для решения конкретной проблемы в течение короткого времени. Из-за высокой концентрации биоактивных компонентов они могут нанести коже вред, привести к обезвоживанию, высыпаниям, нарушению липидного барьера. Активны все эфирные масла, а также выжимки из косточек фруктов и ягод.

Какое масло лучше для лица

При выборе средства следует учитывать тип кожи, возраст и проблемы, которые нужно решить.

Для чувствительной подойдут персиковое, розовое, лавандовое. Для нормальной — облепиховое, какао и кокосовое. При жирной коже — аргановое, а для нанесения на прыщи для уменьшения воспаления — масло чайного дерева. При склонности к высыпаниям хорошо работают цитрусовые составы. Для коррекции возрастных изменений, улучшения питания эпидермиса выбирайте масла: кокосовое, жожоба, розовое или жасминовое.

Хранить средство нужно в темной стеклянной емкости вдали от солнечного света.

Подбирать средство следует по типу кожи

Как правильно использовать масло для лица

Если вы используете гидрофильный состав для очищения кожи, нанесите его на ватный диск, удалите косметику, а потом умойтесь с пенкой или гелем для очищения кожи. Оставлять средство на лице нельзя. По словам косметолога Ольги Фем, гидрофильные составы хорошо справляются с устойчивыми ВВ- и СС-кремами, но могут пересушивать лицо в долгосрочной перспективе.

Такой способ очищения подойдет для женщин с сухой, нормальной и зрелой кожей. Но противопоказан при жирной и склонной к высыпаниям, так как не оказывает подсушивающего действия и не стягивает поры, в результате чего лицо выглядит лоснящимся и несвежим.

Если вы используете средство для повседневного ухода, нельзя заменять им крем. В кремах содержание жиров варьируется от 10 до 40 процентов в зависимости от назначения, а остальной объем занимают влага и активные компоненты. Увлажнить кожный покров только маслом не получится, поэтому применять его следует в сочетании с кремом по типу кожи или сывороткой.

Правильная техника применения:

  1. очистите лицо;
  2. сбрызните тоником;
  3. нанесите несколько капель базового масла на кожу и распределите кончиками пальцев;
  4. нанесите через несколько минут увлажняющий крем или сыворотку.

Используйте этот метод время от времени, когда вы замечаете изменения кожи: тусклый цвет лица, потерю тонуса, недостаточное увлажнение. Курс интенсивного питания в течение одной-двух недель поможет привести лицо в порядок. Постоянно и тем более без дополнительных ухаживающих средств применять масляные композиции нельзя. Они замедляют обменные процессы в коже, обезвоживают ее и ускоряют старение.

Используйте масла для дополнительного питания кожи

Когда без масел не обойтись

Масляные составы хорошо подходят для курса массажа лица. Руки массажиста лучше скользят по коже, а сама она получает дополнительное питание и увлажнение. После завершения курса массажа стоит попрощаться и с маслом на несколько месяцев, до следующего курса.

Также средство может обогатить состав вашей косметики, сделать крем, сыворотку или маску более насыщенными, питательными. Для этого можно добавить несколько капель во флакон с ухаживающим средством. 

По словам косметолога Ольги Фем, при выборе между кремом, соответствующим возрасту и типу кожи, и маслом следует отдавать предпочтение крему. Но если он закончился, а вы испытываете чувство сухости или стянутости, нанесите несколько масляных капель на лицо и распределите кончиками пальцев. Если использовать средство время от времени, вреда не будет. Но в качестве повседневного ухода за кожей оно скорее навредит, чем принесет пользу.

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