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Автоэксперт ответил, должна ли увеличиться стоимость медосмотра для водителей

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Автоэксперт ответил, должна ли увеличиться стоимость медосмотра для водителей

Стоимость прохождения медкомиссии для водителей не должна увеличиться, несмотря на разработку новых правил медосвидетельствования автомобилистов. Об этом заявил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее в Минздраве сообщили, что ведомства согласовали позиции по основным вопросам введения новых правил медосвидетельствования для водителей. По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, изменения планируют подготовить к концу 2020 года.

«Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — сказал Олег Салагай в комментарии РИА Новости.

Эксперт Игорь Моржаретто отметил, что на сегодняшний день действуют прежние правила медосмотра для водителей.

Автоэксперт ответил, должна ли увеличиться стоимость медосмотра для водителей

«На сегодняшний день действуют старые правила, никаких изменений не произошло ни в прошлом году, ни в этом. Те правила, которые, как нам обещал замминистра, будут приняты к Новому году, — принципиально от действующих правил отличаться, судя по всему, не будут», — сказал Игорь Моржаретто в комментарии ФАН.

Как отмечают СМИ, в случае введения новых правил автомобилисты для получения медицинской справки должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя только в том случае, если наркологи выявят симптомы заболевания.

«Будут уточнены некоторые формулировки, которые касаются направления людей на дополнительное обследование. Речь идет о тех, в отношении которых есть подозрения, что они, к примеру, склонны к алкоголизму или приему каких-то запрещенных препаратов. Будет более подробно прописано, кого направляют, как и при каких обстоятельствах, какие обследования назначают. Никаких дополнительных обследований ни по действующим правилам, ни по правилам, которые будут приняты, видимо, не будет — имею в виду изменения для основной массы водителей. Они будут получать справку, что не состоят на учете в псих- и наркодиспансере, и потом — проходить обычную медкомиссию», — объяснил Игорь Моржаретто.

Автоэксперт ответил, должна ли увеличиться стоимость медосмотра для водителей

Минздрав планировал изменить порядок медкомиссии для автомобилистов с 2019 года. Эта инициатива вызвала ажиотаж среди водителей и стала причиной очередей в российских наркодиспансерах. Предполагалось, что из-за новых требований вскоре стоимость водительской справки может вырасти в несколько раз. В результате Минздрав решил отложить вступление в силу приказа, предусматривающего новый порядок медосмотра для водителей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что причин для повышения стоимости прохождения медицинского освидетельствования сейчас нет.

«Не должна увеличиться. Сейчас никаких изменений не предвидится», — резюмировал эксперт.

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