Черечесов подвел итоги «коронавирусного» сезона для сборной

Москва, 30 июля. Вынужденный перерыв в игре сборной России отразится в первую очередь на игре команды, а не на работоспособности тренерского штаба. Об этом рассказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

По его словам, работа тренера сборной частично проходит на удаленной основе, поэтому последствия простоя, случившегося из-за пандемии коронавируса, будут ощущаться в первую очередь среди игроков.

«Мы лицом к лицу видим команду раз в два месяца, а повседневное общение с игроками идет по телефону. Так что для тренерского штаба ситуация не критичная. А вот то, что команда не собиралась так долго, и футболисты не чувствовали друг друга, это важно», — заметил Черчесов в разговоре с корреспондентом Kp.ru.

Уже 3 сентября главная команда страны сыграет с Сербией в рамках Лиги наций. Предыдущий матч сборная провела за девять месяцев до этого, в ноябре 2019 года. При этом перед игрой с сербами не будет контрольных и товарищеских встреч.