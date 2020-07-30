Жена Картрайта отдала ребенка родственникам перед расчленением супруга

Санкт-Петербург, 30 июля. Ребенок рэпера Энди Картрайта, которого расчленила его жена, во время «кровавой операции» находился у родственников.

Супруга Картрайта призналась, что занавесила окна плотными шторами и заделала щели в комнате тряпками, затем начала расчленять тело умершего мужа. Туловище девушка хранила в комнате, а отпиленные конечности и голову — в холодильнике. Органы девушка постирала и расфасовала по черным пакетам. Ребенок все это время находился у родственников, пишут «Невские новости».

Напомним, в одной из петербургских квартир были найдены части тела мужчины, им оказался популярный рэпер Энди Картрайт. Они были упакованы в пять пакетов. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Как заявляет его супруга, рэп-исполнитель скончался от передозировки. Безжизненное тело Картрайта обнаружила именно она. Чтобы не очернять репутацию мужа, женщина решила расчленить его тело, после. О произошедшем жена рэпера сообщила своему адвокату.

Супруга Энди Картрайта ранее рассказала о случившемся. По ее словам, супруг не употреблял наркотики регулярно. Женщина объяснила, что пагубное пристрастие появилось у музыканта из-за депрессии, возникшей на фоне потери работы во время пандемии. Она рассказала, что, вернувшись четыре дня назад домой, она обнаружила Картрайта мертвым, рядом с ним лежал шприц.