Ильин день 2020: история и традиции, почему считается опасным, что нельзя делать 2 августа

Ильин день, отмечаемый 2 августа (западные христиане отметили праздник 20 июля), в народной традиции — очень важный день, а пророк Илия — один из самых почитаемых святых в христианском мире. Илия считается грозным святым, на Руси его не только почитали, но и боялись.

За мощь, умение повелевать стихиями и «управлять» молниями Илия признан покровителем «крылатой пехоты» — российских Воздушно-десантных войск. В частности, именно поэтому праздник в честь ВДВ отмечается в России в день церковного поминовения пророка Илии — 2 августа.

Кто такой Илья-пророк: история праздника

Пророк Илия (на Руси его называли Илья-пророк) почитается во всех авраамических религиях (в иудаизме, христианстве, исламе). Пророк был известен с глубокой древности, он славился строгой набожностью, последовательным отстаиванием идеи единобожия, нетерпимостью к язычеству и нарушению божественных заповедей.

В связи с этим у Илии возник конфликт с тогдашним царем Израиля Ахавом, который находился под сильным влиянием своей жены-язычницы — финикиянки Иезавель, даже имя которой считается символом распутства.

Илия в своих требованиях строгого почитания единого Бога был непреклонен, он не позволял Иезавели соблазнять израильтян языческими культами. За это пророк подвергался преследованиям и был вынужден скрываться от гнева распутной царицы в пустыне. Господь укрепил дух и силы Илии, благодаря этому пророк сумел добиться возвращения Ахава и всех израильтян к истинной вере, а распутница Иезавель погибла страшной смертью.

Легенда гласит, что после окончания своего земного служения Илия был живым поднят в небесные божественные чертоги на огненной колеснице (эту сцену часто изображают на иконах и в религиозной живописи). На Руси пророк почитался как «заведующий» громами и молниями, который может сурово наказать нечестивцев и ослушников, вплоть до испепеления грешников.

Народные традиции на Ильин день: что можно и нельзя делать 2 августа

Поскольку Илья-пророк имел репутацию грозного святого, день его памяти на Руси считался довольно опасным. Люди опасались гроз, пожаров от молний, болезней и стихийных бедствий, которые Илия мог наслать за грехи. Поэтому в этот день от людей требовалась не только осторожность, но и особое благочестие. Верующие всеми силами пытались задобрить грозного святого молитвой и соблюдением всех традиционных запретов.

В Ильин день на Руси по традиции проводились массовые крестные ходы, во время которых люди старались умилостивить молитвенным пением грозного святого и упросить его отвести от людей беды, пожары, мор и голод. После общей молитвы, которая называлась «мольба» и часто проводилась прямо в поле, в селах устраивали общую трапезу с плодами и хлебом нового урожая.

Ильин день считался большим праздником, поэтому любая работа была под строжайшим запретом, и за соблюдением этого правила следили очень строго. Согласно суеверию, Илья пророк мог испепелить не только самого ослушника, решившего поработать, но и все село.

В этот день под запретом также были стирка, уборка, все женские рукоделия. Запрещалось в одиночку посещать поля, леса и берега рек, это считалось небезопасным. Любителей одиноких прогулок пугали молниями, которыми Илия мог поразить человека. В то же время это был последний день, когда по берегам рек и других водоемов разводили большие ритуальные костры.

Кроме того, с Ильина дня на Руси в средней полосе прекращали купаться в открытых водоемах, вода с этого времени, согласно суеверию, становилась не только холодной, но и нечистой, а значит — опасной. Виноватым в этом считался сам пророк, который бросал в воду ледышку, либо — по другой версии — холодный камень. Суеверие, что со 2 августа нельзя купаться, популярно до сих пор.

Кроме того, на Илью-пророка под строжайшим запретом были ругань, споры, ссоры, нечестивые мысли, которые грозный пророк мог «прочитать» прямо в голове у грешника. На Руси в этот день не разрешались мирские забавы и развлечения, строго осуждалось пьянство и разгул. А вот запретов на еду в это время нет, тем более, что в 2020 году праздник приходится на воскресенье.

Приметы на Ильин день

Ильин день в народном календаре знаменовал завершение лета, прекращение жары и летних развлечений, в число которых входили купания.

На Руси говорили:

— Илья-пророк лето уволок. — С Ильина дня ночь длинна, вода холодна. — На Илью до обеда лето, после обеда осень.

Подробнее о Дне ВДВ, который также отмечается 2 августа, читайте в материале Федерального агентства новостей.