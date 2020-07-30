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Илья Геркус рассказал о переходе Кокорина в «Спартак»

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Илья Геркус рассказал о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля. 29-летний нападающий Александр Кокорин перешел в московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщил бывший президент и генеральный директор ФК «Локомотив» Илья Геркус.

После освобождения из мест заключения Кокорин на правах аренды выступал за футбольный клуб «Сочи».

«Крайне рискованный трансфер все-таки случился», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Александр Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат петербургскому «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги провел в «Сочи». В десяти матчах за клуб нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам по команде.

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