NASA запустила ракету-носитель с марсоходом Perseverance

Вашингтон, 30 июля. Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция запуска и полета ведется на сайте NASA.

Согласно расчетам NASA, Perseverance достигнет Марса 18 февраля 2021 года. На красной планете марсоходу предстоит осуществить поиск следов микроорганизмов в кратере Йезеро.

«Аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на планету», — сообщили в NASA.

По словам главы ведомства Джима Брайденстайна, проведенные исследования позволяют утверждать, что 3 миллиарда лет назад на Марсе имелись активная атмосфера и вода, а его поверхность была защищена от солнечной радиации.

Perseverance перед запуском был тщательно простерилизован, чтобы случайно не завезти на Марс земные микроорганизмы. Марсоход также оснащен вертолетом Ingenuity, который сможет совершить до пяти коротких полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Всего на создание передвижной лаборатории было потрачено около 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, планируется, что аппарат соберет 40 образцов марсианского грунта, а в 2031 году их доставит на Землю другое средство.