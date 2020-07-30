Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался признать вину в ДТП

Москва, 30 июля. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, может отказаться от показаний, которые давал прежде. Заявление сделал его адвокат Эльман Пашаев.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный может помногу раз признаваться, а потом отказываться от своих слов.

«Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысяче раз в день. Я говорил, когда добывал доказательства о его невиновности, после чего об этом заявил», — прокомментировал адвокат.

Напомним, что смертельная авария произошла 8 июня вечером в Москве. Актер в нетрезвом виде, как потом выяснила экспертиза, ехал на своем внедорожнике. Внезапно тяжелый джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика получил тяжелые травмы и позднее умер. Актер на время следствия посажен под домашний арест.

Стоит отметить, что российские юристы и общественники считают, что за езду в пьяном виде и смертельное ДТП артист должен отвечать по всей строгости закона. Российский телеведущий и комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подчеркнул, что Ефремова необходимо приговорить к тюремному заключению. Он добавил, что считает актера «убийцей».