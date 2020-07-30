Врач рассказал о первых неявных признаках онкологии

Москва, 30 июля. Заболевания онкологического характера на данный момент уносят огромное количество человеческих жизней. Они находятся на втором месте по количеству смертельных исходов после недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой.

По словам медицинских работников, в зоне риска находится множество людей, в том числе и в возрастной группе до 45 лет. Однако проявленное к собственному организму внимание позволит человеку минимизировать риск смерти от рака.

«Нужно уметь распознавать первые признаки, которые могут сигнализировать о данной проблеме», — подчеркнул заслуженный деятель науки России и врач-терапевт Аркадий Верткин.

Оповестить человека о зародившейся опухоли могут изменившийся ритм дефекации и мочеиспускания. Если походы в туалет стали происходить куда чаще или реже обычного, то следует задуматься о проведении обследования. Также «красными флажками» могут стать незаживающие язвы, кровянистые выделения и подозрительные кровотечения, пишет «АиФ».

Периодически следует обследовать свое тело на предмет появления родинок и бородавок, а также изменения их внешнего вида. К врачу стоит идти и при нарушении пищеварения, затрудненном глотании, затяжном кашле или осиплости.

Но прогресс не стоит на месте, и современные технологии помогают врачам обнаруживать смертельные заболевания на ранней стадии. Как сообщалось ранее, в Москве искусственный интеллект помогает врачам диагностировать онкологию.