Звездный суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд близок к финалу

Вашингтон, 30 июля. Слушания по процессу между американским актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмберд Херд уже завершены. На данный момент фанаты звезд ждут решения судей.

Три недели продолжались слушания по суду между Деппом и его бывшей женой. Разбирательство в скором времени будет завершено, и уже сейчас можно сказать, что это был один из наиболее громких процессов последних десятилетий.

На суде вскрылось огромное количество нелицеприятных фактов о звездах. Херд предоставила доказательства того, что ее бывший возлюбленный злоупотребляет алкоголем и наркотиками, в то время как многочисленные свидетели рассказали о лжи экс-супруги артиста.

Изначально Депп и Херд просто спасали остатки репутации, однако затем ситуация лишь усугубилась. До сих пор не ясно, на чьей стороне в конце концов окажется правосудие — приговор будет оглашен только через несколько месяцев. Глава комиссии по спорам с участием СМИ юрист Райн Данлеви заявил, что дело просто чрезвычайно запутано.

Стороны дают крайне противоречивые показания друг против друга, поэтому для вынесения решения придется изучить огромной объем видео и аудио, а также других доказательств.

Стоит сказать, что после завершения процесса будет еще один, поэтому скандал точно продолжится. Дело в том, что на данный момент Депп судится не с самой Херд, а с исполнительным редактором издания TheSun, где публиковались жалобы актрисы на мужа. Уже готов новый иск против WashingtonPost на 50 миллионов долларов, за статью, где Эмбер представляется жертвой домашнего насилия. Как пишет издание «Семь дней», взаимные обвинения во время разбирательства на самом деле вышли за все рамки разумного.

Как сообщалось ранее, бывшая жена обвинила Деппа даже в желании убить ее.