Москва, 30 июля. Российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Минобороны РФ работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения.

Глава российского государства 30 июля провел совещание, посвященное экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Владимир Путин обратил особое внимание на то, что экологическая ситуация в городе непростая. Он отметил, что проблемы копятся там с 1930-х годов.

«Сейчас министр доложил, что Минобороны готово к этой работе», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский президент в рамках совещания также отметил, что в город «незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы».

«Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен — немаленькие деньги, надо будет их направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем здоровье и жизни людей», — сказал президент РФ.

Он обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой держать ситуацию под контролем и «определить требуемый объем финансирования окончательно». А Министерство финансов РФ должно незамедлительно выделить эти средства, подчеркнул Путин.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила об опасности экологической катастрофы в Иркутской области. Угрозу представляет занимавшееся производством хлора и других химических веществ предприятие «Усольехимпром». По ее словам, завод находится в полуразрушенном состоянии, владельцы выкачали из него ресурсы и бросили.