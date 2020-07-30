Гузель Яхина оценила реакцию зрителей на сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным в России в первой половине 2020 года. Экранизация стала самостоятельным творческим высказыванием — с такой оценкой выступила автор романа Гузель Яхина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному роману Яхиной, стал самым популярным за первые шесть месяцев 2020 года в России — такие данные приводит сервис «Кино Mail.ru». Премьера восьмисерийного проекта состоялась в апреле. В центре истории — судьба татарской крестьянки Зулейхи, которая в числе переселенцев направляется в Сибирь. Главную роль в сериале исполнила Чулпан Хаматова.

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина рассказала, что довольна тем, какой получилась экранизация ее книги.

«Понравился ли мне результат? Да. Самое главное — получилось самостоятельное творческое высказывание, в котором чувствуется неравнодушие — и режиссера, и оператора, и актеров, и всей съемочной команды. Важно, что в фильме ощущается дыхание большой истории», — сказала Гузель Яхина в комментарии ФАН.

Писательница была на связи с командой сериала на всех этапах экранизации романа — от сценария до монтажа.

«Мое участие в экранизации романа «Зулейха…» было скромным: я дважды внимательно прочитала сценарий и дала комментарии, посмотрела материал на этапе монтажа и также поделилась мнением с режиссером. В процессе съемок, когда необходимо — была на связи, отвечала на вопросы актеров», — рассказала Гузель Яхина.

Автор романа также оценила реакцию аудитории на сериал.

«В чем секрет успеха сериала? Не знаю. Но, судя по реакциям, которые я как автор романа получила после показа, могу сказать одно: травмы советского времени до сих пор не проработаны», — резюмировала Гузель Яхина.

Напомним, сериал Егора Анашкина, снятый по одноименной книге Гузели Яхиной, рассказывает историю Зулейхи, семью которой раскулачили в 30-е годы XX века. Картину несколько раз подвергали жесткой критике во время показа по телевидению. Некоторые эксперты киноиндустрии и общественные деятели обвиняли создателей ленты в искажении истории и оскорблении чувств верующих. Несмотря на это, сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов по рейтингам на ТВ.