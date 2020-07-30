Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»

Москва, 30 июля. Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».

По ее словам, между всеми участниками съемок отличные отношения, но за пределами съемочной площадки они контакты не поддерживают.

«Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас связь не поддерживаем», – рассказала актриса.

Во время пандемии съемки очередного сезона «Сватов» пришлось отложить, а актеры фактически остались без работы, но с кучей свободного времени. Однако за время вынужденных каникул Кошмал так ни разу и не созвонилась с коллегами.

Тем не менее, актриса высказала благодарность Федору Добронравову и режиссеру Андрею Яковлеву, которые ей дали целый ряд полезных рекомендаций. Профессиональные советы опытных коллег помогли Кошмал по-настоящему раскрыть свой творческий потенциал.

Анна Кошмал более всего известна своей ролью Жени Ковалевой в сериале «Сваты», впервые она появляется в пятом сезоне.

Ранее «Культуромания» сообщила, что в новом сезоне «Сватов» из-за смерти актеров не будет двух главных героев предыдущих серий. Таким образом, с экранов исчезнут родители Ольги Николаевны, которых играли Ольга Аросева и Владимир Зельдин.