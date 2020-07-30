Адвокат Ефремова рассказал, когда актер даст показания по делу о смертельном ДТП

Москва, 30 июля. Актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом дела о смертельном ДТП, даст показания только в конце судебного процесса. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я думаю, что он даст показания в конце процесса. Подсудимый по закону может это сделать в любой момент», — сказал юрист.

Также Пашаев отметил, что Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения своего дела, поскольку для этого нужно признать вину.

«Мы ее не признаем», — подчеркнул адвокат.

В случае с особым порядком суд рассматривает дело без доказательств и обычно назначает наказание ниже минимального предела. В ситуации Ефремова при особом порядке рассмотрения наказание может составить менее пяти лет лишения свободы, сейчас же актеру грозит до 12 лет заключения. Кроме того, Пашаев уточнил, что статья Ефремова не предполагает рассмотрения судом присяжных.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня возле Смоленской площади в Москве, напоминает РИАМО. Jeep Grand Cherokee под управлением актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и скончался в больнице. Было установлено, что в момент ДТП артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее Эльман Пашаев заявлял, что на суде Ефремов будет молчать и ждать решения. Адвокат отметил, что актеру говорить не придется, поскольку за него это сделают его представители.