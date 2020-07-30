Трогательный снимок Прилучного с дочерью напомнил подписчикам о Муцениеце

Москва, 30 июля. Известный актер Павел Прилучный опубликовал новую семейную фотографию с дочерью, что сразу же привлекло внимание фанатов. Однако многим подписчикам снимок напомнил о бывшей жене актера Агате Муцениеце.

По словам экс-супруги Прилучного, зачастую их отношения были далеки от идеальных. Женщина ранее рассказывала о побоях и скандалах, однако она не боится отпускать детей в гости к бывшему мужу. Судя по всему, как отец Прилучный проявляет себя только с лучшей стороны.

Скандал вокруг развода постепенно утихает, и звезда телеэкрана пытается восстановить свой статус примерного семьянина. Недавно Прилучный выложил в Instagram трогательный снимок, на котором знаменитость лежит в кровати вместе со своей четырехлетней дочерью Мией. Девочка крепко спит, обняв отца за руку.

«Милоты вам в ленту», — подписал публикацию актер.

Как пишет «Стархит», многочисленные фанаты и подписчики телезвезды были восхищены фотографией, но далеко не все. По словам поклонников творчества актера, на данный момент семью нельзя назвать полноценной, ведь Прилучному и его детям не хватает Муцениеце. По мнению других комментаторов, на самом деле с помощью нового фото знаменитость хочет заглушить другой скандал, связанный с сего новой возлюбленной.

Судя по многочисленным снимкам и свидетельствам, на данный момент актер вступил в отношения со своей коллегой, Мирославой Карпович. Теперь же он пытается показать общественности, что в его доме нет посторонней женщины. Якобы Прилучный пытается создать впечатление, что и его дом, и его постель принадлежат только ему и детям.

Несмотря на все усилия артиста, в его романе с Карпович сейчас мало кто сомневается. Как сообщалось ранее, друзья Прилучного прокомментировали новый роман и рассказали о мистических совпадениях в жизни знаменитости.