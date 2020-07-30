Психиатр объяснил, почему жена Картрайта решила расчленить его тело

Разделение трупа на несколько частей — зачастую обязательный этап для избавления от него в условиях большого города, поэтому нет ничего удивительного в том, что его используют в том числе психически здоровые преступники. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил врач-психиатр и судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев.

В Петербурге 30 июля в холодильнике нашли мертвым украинского рэпера Энди Картрайта, бывшего участника «Версус-батлов». Его тело расчленила собственная жена, Марина Кухал. По предварительной версии, украинец умер от передозировки наркотиками, после чего супруга разрезала его на части и положила в холодильник. Таким образом она пыталась сохранить о муже добрую память, решив, что уж лучше Картрайт «просто исчезнет», чем все узнают истинную причину его гибели. Однако женщина так и не поняла, что ей со всем этим делать дальше — и в итоге была задержана полицией. Из ее квартиры на Невском проспекте изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Психиатр предположил, что жена рэпера «тоже была артистичной натурой».

«Действие крайне нетипичное, — заявил он. — Картрайт умер от передозировки, после чего, по всей видимости, у его супруги наступил крайне стрессовый момент, и она стала думать, что будет с ним после смерти. Очевидно, в силу личностных особенностей этой девушки, ей была невыносима мысль о том, что о муже будут говорить плохо, и она решилась, по сути, на уголовное преступление, лишь бы этого не произошло. Видимо, такой у нее тип личности и характера — сомневаюсь, что причиной данных действий явилась психическая болезнь».

Напомним, что это уже не первый скандал с расчленением трупов в Санкт-Петербурге: за последний год их произошло еще как минимум два, и оба раза это были убийства женщин мужчинами, с которыми они состояли в отношениях. В ноябре 2019 года широкую известность получило дело историка-реконструктора сражений периода наполеоновских войн Олега Соколова, убившего свою сожительницу Анастасию Ещенко и позже пойманного с ее отрубленными руками в реке Мойке. А 27 июля 2020 года на проспекте Художников произошел чудовищный инцидент, когда безработный Николай Тихонов выбросил из окна обрубленный труп своей жены, пожелавшей развестись и забрать у него ребенка. Руки, ноги и голова убитой лежали при этом в чемодане.

«Этот метод отделаться от мертвого тела, наверно, самый безумный, — поделился мнением Гилев. — Он же все делал расчетливо, резал, делил на части — а потом просто выкинул туловище в окно… Зачем? Довольно сложно сказать однозначно».

Психиатр назвал «случайностью» тот факт, что самые чудовищные убийства на бытовой почве за последний год произошли именно в Санкт-Петербурге: по его словам, ни погода, ни «особая атмосфера» города на Неве на это не повлияли.