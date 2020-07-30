Мишустин назвал условие получения субсидий на оплату ЖКХ

Москва, 30 июля. Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», — рассказал глава кабмина.

Мишустин объяснил, что для получения субсидий россиянам не нужно будет предъявлять справку об отсутствии задолженности по платежам. Информация о задолженностях будет храниться в единой системе межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных системах.

«Все эти решения нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», — добавил премьер.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о перераспределении девяти миллиардов рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Подобные льготы предоставляют отдельным категориям населения из числа ветеранов, инвалидов, а также жертвам радиационных или техногенных катастроф. Эти граждане могут оплачивать половину стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть оплачивает государство.