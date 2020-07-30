Правительство выделит на развитие проблемных российских регионов по 5 млрд рублей

Москва, 30 июля. Наиболее проблемные регионы РФ до 2024 года получат по пять миллиардов рублей на социально-экономическое развитие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он рассказал на заседании кабинета министров в четверг.

По словам председателя правительства, Москва продолжает оказывать помощь субъектам федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная.

«Это 10 регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы», — уточнил Мишустин.

Он добавил, что «в июне на их реализацию было направлено более 26 миллиардов рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по пять миллиардов рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей».

Ранее правительство России выделило Министерству труда и социальной защиты 18,4 миллиарда рублей на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет.

Согласно документу, выделенные средства предназначаются для детей из семей со среднедушевым доходом менее одного прожиточного минимума. Минтруд обязался заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий не позднее 30 дней со дня вступления распоряжения в силу. Министерство доложит об использовании средств до 1 февраля 2021 года.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет. Глава государства предложил ввести данные выплаты в своем обращении Федеральному собранию в январе 2020 года.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили порядок получения единовременных выплат на каждого ребенка в период с апреля по сентябрь текущего года.