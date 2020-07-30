Чебыкин назвал фильм «Шугалей-2» важным шагом к освобождению пленных россиян

Санкт-Петербург, 30 июля. Выход фильма «Шугалей-2» может стать важным дополнением к работе по освобождению российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из плена в Ливии, считает депутат Заксобрания Петербурга Константин Чебыкин.

«Конечно, можно считать фильм неким дополнением к другим усилиям по освобождению наших ребят», — заявил депутат в комментарии «Слову и делу».

Чебыкин отметил, что лично знает Шугалея. По его словам, это человек, наполненный патриотическими чувствами, он полностью отдается работе.

«Конечно, необходимо и МИД серьезнее относиться к ситуации. Хотя, насколько я знаю, и консул наш пытался встретиться с ними, его просто не пускали. Но опять же, о наших ребятах фильм должен показываться, к тому же обязательно нужно поддержать их семьи», – добавил он.

Депутат считает, что ситуация с пленными россиянами должна разрешиться в ближайшее время, Россия имеет достаточно дипломатических ресурсов, чтобы ускорить освобождение социологов.

«Показали видео, когда Максим давал интервью насчет своего, я считаю, незаконного удержания. Думаю, это было одним из шагов к тому, что наша дипломатия должна все-таки договориться с той стороной», — подчеркнул парламентарий.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад. Россиян, которые работали над социологическим исследование в североафриканской стране, незаконно удерживают в контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига» без предъявления какого-либо обвинения.

Ранее российский общественный и политический деятель Николай Стариков назвал возвращение россиян из Ливии главной целью фильма «Шугалей-2».