Экс-депутат Рады заявил о финансировании Майдана посольством Литвы

Киев, 30 июля. Протесты в столице Украины в 2013-2014 годах были частично профинансированы литовским посольством. Такое заявление сделал экс-парламентарий Верховной рады от фракции «Партия регионов» Давид Жвания.

Бывший депутат на своем YouTube-канале подчеркнул, что ему известны способы финансирования протестов на площади Независимости в Киеве. Политик назвал посольство Литвы в качестве внешнего источника поступления денег и оружия. Внутри страны для поддержки протестных настроений был задействован банк «Диамантбанк».

Бывший парламентарий повторно обратился к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой инициировать возбуждение уголовных дел, касающихся Евромайдана. Он подчеркнул, что обладает доказательствами своих слов и готов прийти на допрос. Свои действия политик мотивирует тем, что украинцы должны знать правду о событиях тех лет.

Ранее экс-депутат, который был в период «майдановских» митингов соратником Петра Порошенко, рассказал, для чего был совершен захват власти. Он выразил готовность свидетельствовать не только против Порошенко, но и себя.