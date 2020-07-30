Тверской суд Москвы отказался раскрыть данные о прокурорах из сталинских «троек»

Москва, 30 июля. Тверской районный суд Москвы отказался предоставлять организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) данные об 11 прокурорах из сталинских «троек» (органы НКВД). Суд встал на сторону Генпрокуратуры, основываясь на законе «О персональных данных».

Напомним, в июле 2019 года «Мемориал» обратился в Генпрокуратуру с просьбой предоставить сведения об 11 прокурорах, которые участвовали в работе «троек» во времена Большого террора. Однако ведомство сообщило, что, согласно законодательству, не может раскрывать эти данные без согласия самих указанных лиц или их наследников.

Тогда «Мемориал» направил в Генпрокруатуру повторный запрос, указав, что сведения нужны для научной деятельности. Снова получив отказ, организация обратилась в суд. В Генпрокуратуре подчеркнули, что требование предоставить данные нарушает принцип невмешательства в осуществление прокурорского надзора.

24 июля суд отказал «Мемориалу» в удовлетворении иска. Юристы организации намерены обжаловать это решение.

Отметим, что ранее глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и изготовлении детской порнографии. Он получил 3,5 года лишения свободы.