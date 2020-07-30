Брат Кузьмина рассказал о «подлом» поступке жены артиста

Москва, 30 июля. Брат известного российского артиста Владимира Кузьмина рассказал о сложном периоде в жизни музыканта, когда тот оказался брошен и «подло» ограблен любимой женщиной.

Александр Кузьмин рассказал, как закончился брак между артистом и американской моделью Келли Керзон. Впервые Владимир Кузьмин женился в очень молодом возрасте на поэтессе Татьяне Артемьевой, которая писала стихи для его песен. Затем какое-то время музыкант состоял в отношениях с певицей Аллой Пугачевой, однако и они подошли к концу, когда артист встретил американскую модель Келли Керзон.

Несколько лет звездная пара проживала в России и постоянно переезжала с места на место из-за плотного гастрольного графика музыканта. Все заработанные деньги Кузьмин переводил в доллары, золото и бриллианты, а затем передавал супруге.

Спустя некоторое время в стране начался период нестабильности, и артист с моделью решили переехать в США. Все имеющиеся деньги были переведены в валюту, после чего Кузьмин отправил жену со всеми накопленными драгоценностями и деньгами на родину.

Их отношения продолжались еще около полугода. Кузьмин опять начал гастролировать по городам вместе с младшим братом, они давали огромное количество концертов. Но спустя некоторое время музыканта потрясло горе — модель подала на развод, оставив себе все имущество. Все деньги от выступлений перечислялись Келли, так как Владимир верил в «настоящую любовь» между супругами.

Ситуация очень сильно подкосила музыканта. По словам брата исполнителя, у них был запланирован концерт в день происшествия, однако Кузьмин-старший на выступление не явился.

«Тут приходит его американский друг и говорит, что Володя в ужасном состоянии. У меня в голове щелкнуло: с ним может случиться что-то страшное», — рассказал родственник знаменитости.

Александр Кузьмин нашел брата на мосту, силой погрузил в машину и они отправились в бар. Владимир напился, ему немного полегчало, и в скором времени братья уехали из Америки. Все заработанные деньги остались у модели. Российский артист подписал с ней брачный контракт и не смог ничего отсудить обратно.

Стоит сказать, что связанные с деньгами конфликты случались у Кузьмина не только с уроженкой США, но и с Аллой Пугачевой. Как сообщалось ранее, Владимир Кузьмин рассказал о старом скандале с примадонной.