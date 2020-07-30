Учителя в США пригрозили властям забастовкой, если те не защитят школы от коронавируса

Вашингтон, 30 июля. Школы в США могут не открыться в новом учебном году, если федеральные власти не предпримут меры для безопасности учителей и учеников, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Накануне президент Американской Федерации Учителей Рэнди Вайнгардет на онлайн конференции с 4000 делегатами заявила, что совет организации разрешил проведение «забастовок безопасности», если федеральные власти или правительство конкретного штата не сдержат эпидемию коронавируса.

По данным Американской Федерации Учителей, за время пандемии от коронавируса погибло более 200 преподавателей из числа организации, а также «сотни из тысяч людей, которые защищали, заботились, кормили и обслуживали ее сообщества во время пандемии». При этом, по словам Вайнгардет, все эти усилия столкнулись с «беспечной пассивностью» со стороны властей.

«Безопасность и нужды образования сейчас — на первом месте в 16 000 школьных округах, — говорится в опубликованном релизе Американской Федерации Учителей, — штаты вроде Нью-Йорка сдерживают вирус и уже заявляют планы по снятию карантинных мер и открытию учебных заведений. При этом президент Дональд Трамп и министр образования Бетси Девос выбрали путь отрицания коронавируса и проводят шумную и хвастливую кампанию по громкому открытию».

Вайнгардет добавила, что все педагоги хотели бы вернуться в школы и учить детей. Но сделают они это лишь в случае, если будет обеспечена безопасность.

«А это потребует не только тщательного планирования и разработки методик, но и миллиардов долларов, которые Сенат и правительство отказываются предоставить», — уточнила глава Американской Федерации Учителей.

Ранее Дональд Трамп угрожал главам школ прекратить финансирование учебных заведений, если те не откроются вовремя.

Сообщество американских педагогов подготовило собственный план, при выполнении которого они готовы вернуться в школы. В нем они перечисляют три основных условия для возобновления работы: снижение уровня заболеваемости коронавирусом и адекватное тестирование, мероприятия по охране общественного здоровья для предотвращения распространения вируса в школах и финансирование.

Вайнгартен подчеркнула, что федерация учителей готова сражаться изо всех сил за здоровье учеников и педагогов, но если власти эту борьбу не поддержат, то Американская Федерация Учителей готова на протесты, переговоры, судебные иски и в качестве последней меры — забастовки.

Добавим, что США до сих пор остается на первом месте по заболеваемости коронавирусом. На 30 июля в стране числится 4 млн 568 тысяч заболевших.

В России новый учебный год начнется традиционно 1 сентября — если не будет эпидемиологических рисков в отдельных регионах. По данным Министерства просвещения РФ, большинство регионов готово к началу учебного года в школах, с остальными возможность вывести учеников в классы на очное обучение обсудят отдельно.

Перед началом года ведомство проведет всероссийское родительское собрание и федеральный педагогический совет – на них обговорят особенности организации учебного процесса в новом учебном году с учетом эпидемиологической обстановки.

Пандемия коронавирусной инфекции, захлестнувшей весь мир, началась в начале этого года в китайском городе Ухань. За все время больше всего заражений зафиксировано в США — там заболели 4 426 982 человека. Штаты также держат печальную пальму первенства по количеству летальных исходов из-за COVID-19: на сегодняшний день от коронавируса умерли 150 713 американцев.