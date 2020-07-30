Путин заявил о замалчивании ситуации в Усолье-Сибирском

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания, посвященного экологии в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области, констатировал, что этим вопросом никто должным образом не занимался. По его мнению, было обычное замалчивание серьезной проблемы, касающейся химических отходов.

Глава государства обратил внимание, что экологическая ситуация в городе довольно непростая, за помощью к федеральному центру обратился врио руководителя региона Игорь Кобзев.

Путин подчеркнул, что перед совещанием он изучил информацию по городу и проблемам. Начало проблем еще восходит к временам Сталина.

«Очевидно всем, кто занимался этой проблемой, ясно: этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30‑х годов прошлого века, на этой территории работало крупное химическое предприятие», — заявил глава государства.

Президент отметил, что химические отходы хранятся на объектах, которые находятся в аварийном состоянии. Однако, считает лидер РФ, никто не занимался решением проблемы, ее замалчивали.

Глава государства потребовал не только подробного доклада по ситуации в городе, но и план неотложных мер для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

Путин также высказал необходимость разработать долгосрочный порядок по улучшению экологической среды, сообщает пресс-служба Кремля.