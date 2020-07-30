Бывший телохранитель Джоли рассказал, как актриса соблазнила Питта

Москва, 30 июля. Американская актриса Анджелина Джоли соблазнила своего коллегу и бывшего мужа Брэда Питта, постоянно флиртуя с ним во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», об этом рассказал бывший телохранитель артистки Марк Бехар.

По его словам, Джоли постоянно поддразнивала своего партнера по картине. Как уточнил телохранитель, после съемок в боевике в 2005 году симпатия между актерами была очевидна всем. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли также выходили за пределы актерской игры.

Актер сначала отрицал, что у него была интрижка с Джоли на съемках, но позже звезды признались, что влюбились друг в друга во время съемок. Телохранитель уточнил, что постоянно «ловил» целующихся Джоли и Питта в трейлерах и даже помогал передавать между ними записки.

«Анджелина и Брэд постоянно смеялись и флиртовали друг с другом, вели себя как два школьника, которые влюблены друг в друга, и это было так мило», — сказал он.

Как пишет издание US Weekly, согласно другим источникам, для того, чтобы заполучить Питта, Джоли тайно сняла нижнее белье телесного цвета во время одной любовной сцены.

«Она в конце концов отказалась от костюма и залезла к нему в постель голой! Это самое основное, что мы все запомнили из этого фильма», — уточнил источник.

Джоли и Питт развелись три года назад после двух лет брака и практически 10 лет отношений. Звездный тандем воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.