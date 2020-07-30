Собчак назвала «идиотами» россиян со сбережениями в рублях

Москва, 30 июля. Журналистка Ксения Собчак резко высказалась о россиянах, которые хранят сбережения в рублях.

Ведущая прокомментировала снижение курса рубля к основным иностранным валютам. По ее словам, все, кто хранят деньги в рублях, — «идиоты».

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» — написала Собчак в своем Telegram-канале.

В четверг торги на Московской бирже начались со снижения рубля по отношению к доллару и евро, пишет «Царьград». Согласно биржевому графику, доллар подорожал до 73,41 рубля, что является максимумом за последние два месяца. Европейская валюта пробила отметку в 86,47 рубля, достигнув максимум за последние три месяца, сообщает НСН.

Ранее эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля и назвали причины падения. Аналитики уверены, что катастрофических сценариев, скорее всего, не будет, хотя стоит ожидать дальнейшего снижения курса. По мнению экспертов, доллар не уйдет выше планки 75 рублей, а евро не будет стоить дороже 87. Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский ранее назвал лучшее время для покупки валюты.