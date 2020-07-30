Делегация из РФ обсудила с Башаром Асадом гуманитарную помощь Сирии

Дамаск, 30 июля. Делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД Сергея Вершинина 29 июля провела переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.

Стороны обсудили с президентом оказание гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике, содействие в восстановлении основной инфраструктуры.

Кроме того, участники встречи затронули аспекты урегулирования сирийского кризиса исходя из позиции соблюдения территориальной целостности и суверенитета государства.

Еще одной темой встречи стала подготовка к заседанию редакционной комиссии Конституционного комитета в Женеве, сообщает пресс-служба российского МИД.