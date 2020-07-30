Россиянам объяснили, как сохранить зарплату на «удаленке»

Москва, 30 июля. Сотрудники, переходящие на дистанционную форму работы, должны настаивать, чтобы все касающиеся зарплаты нюансы были прописаны в трудовом договоре. Об этом заявила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Принципиально важный момент, чтобы в трудовом договоре были прописаны эти нюансы. Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией трафика», — сказала она.

По словам сенатора, в Трудовом кодексе РФ указано, что размер оплаты труда не должен зависеть от того, каким образом выполняется работа — очно или на «удаленке». Тем более, когда речь идет не о постоянной работе в дистанционном режиме, а лишь о временном переходе на такой формат.

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев подтвердил, что у тех, кто действует на основании трудового договора, условия труда не должны ухудшаться. Он отметил, что тем, кто принимается на работу, нужно обратить внимание, чтобы эти моменты были прописаны в документе. Кроме того, Антонцев считает, что работодатель должен компенсировать сотруднику расходы, связанные с трудовым процессом.

«Объем работы не уменьшается, а работодатель экономит — на плате за офис. Наша позиция: они должны поделиться и с наемным сотрудником в части компенсации его затрат техники, программного обеспечения», — заявил представитель профсоюзов на пресс-конференции НСН.

Ранее стало известно, что в Москве более 70% сотрудников продолжают работать на «удаленке». Этот формат приобрел широкое распространение в связи с пандемией коронавируса.