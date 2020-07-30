Бывший капитан «Рубина» Харламов может сесть на 16,5 года по делу о финансовой пирамиде

Москва, 30 июля. Экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов может получить 16,5 года лишения свободы. На таком сроке настаивает прокуратура в рамках рассмотрения уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды КПК «Рост».

По версии правоохранительных органов, организация состояла из 40 филиалов, раскиданных по 23 российским регионам. В ходе незаконной деятельности злоумышленники «заработали» на гражданах более 1,4 млрд рублей. Похищенные деньги тратились на роскошные машины и объекты недвижимости.

По ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемых, стоимость которого составляет 300 млн рублей.

Напомним, что Харламов с 1997 по 1999 годы был капитаном «Рубина», а играл он за команду до 2004 года.