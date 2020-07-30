Симоньян предложила наказание для участников межэтнических разборок в Москве 

Москва, 30 июля. Участников столкновений между армянами и азербайджанцами в Москве следует высылать из России в случае, если они нарушили законы страны, не будучи ее гражданами. Россиян же необходимо наказывать по закону. Об этом, комментируя Федеральному агентству новостей серию произошедших недавно в столице РФ межэтнических конфликтов, заявила главный редактор российского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

«Отправить всех, кто нарушает российские законы, не имея российского гражданства, на Родину», — сказала она, добавив, что если участник беспорядков является гражданином России, его следует «наказывать по законам РФ».

Напомним, 12 июля началось обострение отношений между Арменией и Азербайджаном, приведшее к человеческим жертвам с обеих сторон. На границе двух стран произошло боестолкновение в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.

Впоследствии стороны также применяли различные типы вооружения, в частности — тяжелое. По информация ряда источников, доходило даже до использования РСЗО «Град».

Это привело к тому, что по всему миру начались армяно-азербайджанские стычки. В Москве произошло несколько инцидентов, в том числе массовая драка в Марьино. Около 30 человек были задержаны полицией. Впоследствии у зачинщиков прошли обыски.

В дальнейшем состоялся ряд встреч между представителями официальных госструктур РФ и московских властей с лидерами диаспор. Кроме того, послы Армении и Азербайджана обратились к живущим в России соотечественникам с призывом соблюдать российские законы.