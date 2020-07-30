Россиянам объяснили, как получить выплату на детей в 10 тыс. рублей в августе

Москва, 30 июля. Россияне смогут получить выплаты на детей до 16 лет в августе, инициативу поддержали в Госдуме, сообщил первый зампредседателя комитета нижней палаты Федерального собрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Максима Тарасенко.

Если это предложение будет одобрено и вступит в законную силу, то российским семьям будет проще собрать детей в школу, а также у них будет финансовая поддержка в условиях продолжающейся пандемии коронавируса нового типа. В Госдуме уверены, что продление выплат на детей до 16 лет в августе придется в этот период очень кстати, отмечает Ura.ru.

Россиянам объяснили, как получить еще одну выплату на детей. Подавать новое заявление не нужно, если родители получали деньги в июне и июле. В последнем месяце лета средства поступят на карту автоматически. Тем, кто не подавал заявление на выплату, нужно его написать до 30 октября 2020 года.

Соцподдержку в виде выплат на детей до 16 лет предложил президент РФ Владимир Путин, напоминает «Газета Кемерова». Россияне в июне и июле получили разовые пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет, отмечает «ФедералПресс». Выплаты в размере десяти тысяч рублей полагаются всем оформившим заявление вне зависимости от социального положения. Также россияне получили пять тысяч рублей на детей до трех лет.

Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, как происходит порядок получения выплат на детей в период с апреля по сентябрь 2020 года. Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.