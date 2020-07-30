Песков призвал не доверять YouTube после блокировки канала «Царьграда»

Москва, 30 июля. К западным онлайн-платформам, таким как YouTube, нужно относиться с низкой степенью доверия, поскольку они могут «выкинуть за шкирку вместе с аккаунтом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, единственный выход из ситуации с блокировками аккаунтов россиян в YouTube – это не зависеть от западных платформ.

«Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил», — добавил представитель Кремля.

YouTube заблокировал канал «Царьграда» без объяснения причин. По словам представителей корпорации Google, владеющей YouTube, аккаунт российского СМИ был заблокирован из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли.

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев, комментируя блокировку, рассказал, что СМИ к этому было готово. Администрация YouTube в очередной раз продемонстрировала, что видеохостинг является не платформой, а средством массовой информации и даже пропаганды, подчеркнул он.