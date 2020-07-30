Путин и Анастасиадис обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Москва, 30 июля. Проблемы в Восточном Средиземноморье и вопросы кипрского урегулирования стали одними из основных тем телефонных переговоров Владимира Путина и президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждая 60-летие двусторонних отношений, главы государств отметили позитивную динамику в развитии взаимодействия. Однако есть еще потенциал для наращивания сотрудничества.

Президенты высказались за необходимость оптимизации правовой базы, развития партнерства в торговой, финансовой и гуманитарной сферах.

Отметим, что разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.