Украинская модель показала на фото голую грудь

Москва, 30 июля. Блогер и модель из Украины Ирина Морозюк опубликовала откровенное фото практически без одежды. Снимок она выложила в Instagram.

На кадрах девушка изображена одном халате, накинутом на голое тело. В руках Морозюк держит бутылку вина.. Банный образ модели дополняет полотенце, обернутое вокруг головы, а также солнцезащитные очки.

Горячим снимком блогер решила поддержать челлендж #womensupportingwomen, ставший популярным в Сети.

Подписчики по достоинству оценили интригующие кадры, восхитившись идеальными формами модели. В комментариях поклонники оставили массу комплиментов, адресованных Морозюк.

«Сладко», «Класнюча», «Огонь!», «Встретимся?», «Красотка», «Ты как всегда», «Симпатичный халатик», «Очень сексуально», — написали фолловеры.

Недавно фанаты высмеяли вокалистку «А-Студио» Кети Топурия за нелепое откровенное фото. Певица решила удивить поклонников невероятно короткой юбкой и платьем лимонного цвета. Однако обнаженные длинные ноги пришлись по душе далеко не всем, многие комментаторы посчитали их непропорционально большими.

Кроме того, на безымянном пальце фолловеры заметили дорогой перстень с камнем. Топурия же оставила все замечания и вопросы без ответа, пишут «Дни.ру».