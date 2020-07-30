Похудевшая Гагарина снялась без бюстгальтера

Москва, 30 июля. Певица Полина Гагарина восхитила подписчиков в Instagram своей фотографией в платье небесного цвета. Однако фанаты не только отметили одеяние, но и оценили результат похудения 33-летней звезды, правда, далеко не положительно.

На кадре девушка стоит у стены с граффити, на ней платье пастельно-голубого цвета с открытой спиной, под которым нет бюстгальтера.

«What a day», — прокомментировала исполнительница свою фотографию.

По мнению некоторых фанатов, певица сильно похудела. Один из подписчиков констатировал, что у девушки нет груди.

«Вобла дохлая, надо толстеть!» — выразил мнение поклонник.

«Не, ну грудь то хоть какая-то должна быть у девушки», — написал фанат.

Один из пользователей подчеркнул, что такая худоба певицы сравнима с последствием какой-нибудь болезни. Он рекомендовал ей набрать вес, отметив, что сейчас она выглядит плохо.

Другой поклонник обратил внимание, что место для съемок выбрано неудачно, учитывая не очень презентабельный задний фон и мусор на асфальте. От платья он также не в восторге.

«Странное платье, странные кроссовки и мусор, грязная завеса. Что-то вас неправильно засняли, мне неприятно это видеть, а вы классная», — дал оценку поклонник.

Напомним, что певица также поделилась фотографией, на которой запечатлена в купальнике после похудения на 30 килограммов. Ее поклонники ужаснулись худобой исполнительницы.