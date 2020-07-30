Кремль прокомментировал вывод солдат США из Германии

Москва, 30 июля. После вывода американских войск в Германии станет спокойнее, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе.

«Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен «холодной войны», собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что вывод американских войск — вопрос двусторонних отношений США и Германии.

Ранее стало известно, что США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, некоторые из них вернутся на родину, а других разместят в странах НАТО. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер. Таким образом, число американских военных снизится с 36 до 24 тысяч. По словам Эспера, 5,6 тысячи солдат разместят в странах НАТО, а 6,4 тысячи отправятся в Штаты, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации.

Он уточнил также, что 4,5 тысячи военных бронетанковых войск вернутся на родину, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Черного моря» для «усиления сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

Вывод американских войск из Германии, по словам Эспера, начнется в течение нескольких недель. Он указал, что нужно время для решения ряда внешнеполитических и организационных вопросов.