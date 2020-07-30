Путин проведет совещание по экологической обстановке в Усолье-Сибирском

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин проведет новое совещание по экологии 30 июля, на повестке дня город Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, инициатором совещания по Усолью-Сибирскому выступил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Это такой достаточно проблемный населенный пункт, там было много предприятий химических, там производились очень вредные выбросы, это все складировалось», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается последние 40–50 лет, поэтому сейчас необходимо предпринимать энергичные действия.

«Президент планирует отдельно пообщаться с Кобзевым в целом по делам Иркутской области», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что на посту исполняющего обязанности Кобзев работает довольно энергично.