Российская модель Кафельникова поразила фанатов фото в красном пиджаке на голое тело

Москва, 30 июля. Перспективная российская модель по версии Forbes Алеся Кафельникова поразила поклонников новым образом в красном пиджаке на голое тело. Снимок с новой фотосессии появился в профиле звезды в Instagram.

21-летняя супермодель поделилась с фанатами снимками с фотосессии московского фотографа Ивана Морковкина. На кадрах Алеся Кафельникова запечатлена в студии в красном жакете без нижнего белья. На модели бирюзовые брюки широкого кроя и солнечные очки.

«Выбери свой мир, а не чей-то другой», — написала на английском языке под постом модель.

Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии кумира.

«Шикарная», «Просто нереальная», «Находи гармонию в окружающих», «Браво», — написали под коллажем из фото поклонники.

Дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся ранее рассказала, почему перестала общаться со своим отцом. Откровенное признание девушка сделала в своем Instagram. Она опровергла слова отца о том, что она якобы ходила на кастинги и показы в нетрезвом виде. По словам Алеси, она уже давно оборвала контакты со своим отцом, потому что каждая попытка наладить общение приводила к нервному срыву.